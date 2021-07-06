24-річному конголезцю хлюпнули кислотою в обличчя, повідомляє L'Equipe.

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Вісса був терміново прооперований. Його близькі запевняють, що хірургічне втручання було вдалим. Форвард залишається у шпиталі, оскільки лікарі повинні визначити довготермінові наслідки його травм.

За підозрою у нападі на Вісса затримана 32-річна жінка. За попередньою версією слідства, вона прийшла додому до нападника, облила того пекучою рідиною і втекла з місця події. Потім вона таким же способом атакувала ще двох людей.

До слова, в сезоні 2020/21 Йоан Вісса провів 38 матчів у чемпіонаті, в яких забив 10 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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