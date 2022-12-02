Сербия и Швейцария устроили перестрелку в матче 3-го тура чемпионата мира. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Первый тайм превратился в безумные качели. Шакири вывел Швейцарию вперед, но сербы ответили голами своих топ-нападающих – Митровича и Влаховича. Эмболо успел выровнять положение перед самым перерывом.

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Второй тайм был гораздо более спокойным. Уже на 48-й минуте Фройлер с роскошной передачи Варгаса снова принес Швейцарии преимущество. Этот гол оказался решающим – "нати" в плей-офф сыграют против Португалии, а друзья россии уезжают домой с последнего места группы.