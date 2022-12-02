Матч между сборными Сербии и Швейцарии обещал выйти адским во всех смыслах. Во-первых, ожидался очень яркий футбол, ведь балканцами необходимо было побеждать любой ценой – они шли на дне таблицы группы G, отставая от альпийцев на два зачетных балла. К тому же существовал риск победы Камеруна, с которым было равенство очков при худшей разнице голов (-2 против -1), так что "белые орлы" должны были забивать как можно больше.

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Во-вторых, противостояние могло вылиться в политический скандал, ведь именно им завершился матч этих сборных на ЧМ-2018. В составе Швейцарии много этнических балканцев, в частности косовских албанцев, а Сербия привезла на Мундиаль флаги из Косово в составе своего государства. Фанаты же "орлов" открыто поддерживают российское вторжение в Украину.

Первый тайм оказался ураганным. Ни одна из команд не могла захватить инициативу надолго, допуская большое количество ошибок и наказывая за них быстрыми атаками. Игра проходила в высоком темпе и принесла 16 ударов еще до перерыва! Самое главное, моментов возникало достаточно – как и голов.

Всего за 25 стартовых секунд мяч трижды мог залететь в ворота Сербии. Сначала удар Джаки из-за пределов штрафной заблокировали, потом Эмболо сыграл на добивании с близкого расстояния и попал в голкипера, а затем снова пробивал Джака, однако и здесь Ваня Милинкович-Савич парировал! Сербы огрызнулись на 11-й минуте смещением Живковича с правого фланга – хавбек завершил его обводным выстрелом метров с 22-х, попав в штангу!

Голы пошли в середине первого тайма. Счет на 20-й минуте открыли "Нати", проведшие атаку левым флангом. Прострел Родригеса выбили на Соу, Джибриль направил мяч на правый край штрафной в ноги Шакири, а Джердан бахнул с рикошетом от ноги Павловича – 0:1! Впрочем, уже на 26-й Александр Митрович восстановил статус-кво, замкнув навес от Тадича.

На 35-й же минуте герой швейцарцев превратился в антигероя, грубо обрезавшись на своей половине. Митрович разогнал контратаку, собрал на себе защитников и выполнил разрезной пас на Влаховича. Душан же мощным ударом вывел Сербию вперед – 2:1! Тем не менее на 44-й минуте Шакири исправился, приняв участие в голевой атаке. Он принял вертикальный пас вперед, отдал пас на Соу, а Джибриль покатил левее под прострел Видмеру – его спокойно замкнул Эмболо. 2:2!

Первый тайм завершился с ничейным счетом. Он не устраивал сборную Сербии, поэтому после перерыва ожидалось нашествие на ворота Кобеля. Впрочем, братушки россиян снова доказали свою лузерскую природу – "белые орлы" при своем топовом составе в течение 20 лет не выходили в плей-офф чемпионатов мира. Да и вообще сделать это удалось только раз – в 1998-м.

Вот и в 2022-м балканцы пошли на новое фиаско. Подопечные Драгана Стойковича провели всего 4 удара по воротам – их суммарная острота составила аж 0,16 ожидаемого гола. Единственным перспективным эпизодом стало врывание Митровича в штрафную на 65-й минуте – Александар упал, а сербы начали требовать пенальти. Форвард явно рисовал фол, но судьи на это не повелись. Но до этого забил Фройлер после паса Варгаса. Это был единственный гол, хотя команды имели одинаковое количество моментов.

Сербы завершают групповой этап на дне турнирной таблицы квартета G! Швейцария набрала 6 очков, как Бразилия, которая уступила Камеруну. Но "Нати" финишировали вторыми из-за худшей разницы забитых и пропущенных. В 1/8 плей-офф их ждет Португалия.

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