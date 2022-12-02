Матч між збірними Сербії та Швейцарії обіцяв вийти пекельним у всіх сенсах. По-перше, очікувався дуже яскравий футбол, адже балканцями необхідно було перемагати за будь-яку ціну – вони йшли на дні таблиці групи G, відстаючи від альпійців на два залікових бали. До того ж існував ризик перемоги Камеруну, з яким була рівність очок при гіршій різниці голів (-2 проти -1), тож "білі орли" мали забивати якомога більше.

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По-друге, протистояння могло вилитись у політичний скандал, адже саме ним завершився матч цих збірних на ЧС-2018. У складі Швейцарії багато етнічних балканців, зокрема, косовських албанців, а Сербія привезла на Мундіаль прапори з Косово у складі своєї держави. Фанати ж "орлів" відкрито підтримують російське вторгнення в Україну.

Перший тайм виявився ураганним. Жодна з команд не могла захопити ініціативу надовго, допускаючи велику кількість помилок і караючи за них швидкими атаками. Гра проходила у високому темпі й принесла аж 16 ударів ще до перерви! Щонайголовніше, моментів виникало вдосталь – як і голів.

Всього за 25 стартових секунд м'яч тричі міг залетіти у ворота Сербії. Спочатку удар Джаки з-за меж карного майданчика заблокували, потім Емболо зіграв на добиванні з близької відстані й влучив у голкіпера, а потім знову пробивав Джака, однак і тут Ваня Мілінковіч-Савіч парирував! Серби огризнулись на 11-й хвилині зміщенням Живковіча з правого флангу – хавбек завершив його обвідним пострілом метрів з 22-х, поціливши у стійку!

Голи пішли в середині першого тайму. Рахунок на 20-й хвилині відкрили "Наті", які провели атаку лівим флангом. Простріл Родрігеса вибили на Соу, Джібріль спрямував м'яч на правий край штрафного в ноги Шакірі, а Джердан бахнув з рикошетом від ноги Павловіча – 0:1! Втім, вже на 26-й Алєксандар Мітровіч відновив статус-кво, замкнувши навіс від Тадіча.

На 35-й же хвилині герой швейцарців перетворився в антигероя, грубо обрізавшись на власній половині. Мітровіч розігнав контратаку, зібрав на собі захисників і виконав розрізний пас на Влаховіча. Душан же потужним ударом вивів Сербію уперед – 2:1! Тим не менш на 44-й хвилині Шакірі виправився, взявши участь у гольовій атаці. Він прийняв вертикальний пас уперед, віддав пас на Соу, а Джібріль покотив лівіше під простріл Відмеру – його спокійно замкнув Емболо. 2:2!

Перший тайм завершився з нічийним рахунком. Він не влаштовував збірну Сербії, тож по перерві очікувалась навала на ворота Кобеля. Втім, братушкі росіян знову довели свою лузерську природу – "білі орли" при своєму топовому складі протягом 20 років не виходили у плей-офф чемпіонатів світу. Та й загалом зробити це вдалося лишень раз – у 1998-му.

Ось і в 2022-му балканці пішли на нове фіаско. Підопічні Драгана Стойковіча провели всього 4 удари по воротах – їхня сумарна гострота склала аж 0,16 очікуваного гола. Єдиним перспективним епізодом стало вриванням Мітровіча у штрафний на 65-й хвилині – Алєксандар впав, а серби почали вимагати пенальті. Форвард явно малював фол, але судді не це не повелись. Але до цього забив Фройлер після пасу Варгаса. Це був єдиний гол, хоч команди мали однакову кількість моментів.

Серби завершують груповий етап на дні турнірної таблиці квартету G! Швейцарія набрала 6 очок, як Бразилія, яка поступилась Камеруну. Але "Наті" фінішували другими через гіршу різницю забитих і пропущених. В 1/8 плей-офф на них чекає Португалія.

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