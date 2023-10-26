У полузащитника Ньюкасла и сборной Италии Сандро Тонали будет время для лечения от своей игровой зависимости.

Звездный хавбек получил дисквалификацию на 10 месяцев. Также он должен пройти 8-месячный курс лечения от игровой зависимости и сделать 16 публичных выступлений по этой проблеме. Информацию подтвердил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, которого цитирует Football Italia.

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Тонали стал одним из самых громких фигурантов вспыхнувшего в Италии игрового скандала. 23-летний полузащитник слишком увлекся азартными играми, дошло даже до ставок на матчи собственных команд. К счастью, у них не было признаков договорных. Сандро покорно согласился на сотрудничество со следствием, что помогло избежать более длительного наказания. Похожая история случилась с хавбеком Ювентуса Николо Фаджиоли, которого забанили на 7 месяцев. Расследование по другим футболистам продолжается.

Ориентировочно Тонали сможет вернуться к официальным матчам в августе-сентябре следующего года. Это означает, что полузащитник не поможет сборной Италии в решающем поединке отбора Евро-2024 против Украины и не сыграет в финальной стадии, если "Скуадра" туда пробьется. Ньюкасл также кусает локти – только летом "сороки" заплатили Милану за Тонали 70 млн евро, а тот "отблагодарил" 12 матчами и одним голом.

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