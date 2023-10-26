Первые 15 минут – ураган

Как правило, стартовая 15-минутка проходит в среднем темпе и тратится на разведку. За это время можно быстро сориентироваться в тактической модели команд, однако Ньюкасл и Боруссия пошли другим путем. Во время их 15-минутки о тактике даже не хотелось думать – причем даже самим футболистам. На поле просто шел интенсивный размен топовыми моментами.

Уже на 2-й минуте дортмундцы могли открыть счет. Гости убежали в контратаку 2-в-2, в завершении которой Мален влетел на левый край штрафной и пробил низом – Поуп парировал коленями! Тайн-ворцы ответили ровно через две минуты врыванием Гордона с эффектным выстрелом в дальнюю девятку. Теперь уже Кобель вытянулся во весь рост, достав мяч кончиками пальцев!

Боруссия провела следующий ход на 10-й минуте. Джан отобрал мяч в центре и разогнал атаку с проникающим пасом, а Ройс завершил ее ударом метров с 13-ти. Быть бы голу, если бы Марко не попал в плечо Поупу. Мален за полсекунды сыграл на добивании, но Поуп парировал и его!

Ньюкасл ответил моментально. После розыгрыша углового дортмундцы отошли в центр – и вдруг Альмирон выбил мяч из-под Малена на Исака. Александр протащил сферу на чужую треть, дождался рывка Гордона и отдал пас на левый край штрафной. Энтони вышел один на один и пробил метров с семи, однако Кобель спас Боруссию!

"Шмели" всего через две минуты ответили лонгшотом Малена – над перекладиной. Только после этого игра начала успокаиваться. Темп сломался после травмы Исака, которого на 15-й минуте заменил Уилсон. В последующие полчаса моментов уже не возникало.

Ньюкасл не воспользовался выгодами первого тайма

Хозяева до перерыва выглядели лучше команды Эдина Терзича. Англичане выиграли 60% единоборств, хотя и провалились в воздухе. Они редко теряли мяч на своей половине, чего не скажешь о немцах (6-18 по потерям). У британцев было преимущество по всем показателям в пасовой работе (в том числе и на чужой трети).

Впрочем, по вхождениям в штрафную подопечные Эдди Хау не превзошли Боруссию (всего по 16 эпизодов). Что наиболее печально, Нюкасл нанес всего четыре удара, суммарная острота которых потянула на 0,42 ожидаемых гола – львиная часть этой цифры пришлась на выход Гордона один на один. Вероятно, сказалось отсутствие Тонали, которого придержали в запасе.

Как следствие, последние 30 минут первого тайма выглядели равными. Боруссия держала "сорок" на дистанции и вылетала в контратаки – не хватало только завершения. Тем не менее, за свою терпеливость команда была вознаграждена на 45-й минуте.

Гордон попытался разогнать контрвыпад Ньюкасла, обыграв нескольких игроков в центре. Все завершилось отбором в исполнении Шлоттербека, после которого Нико убежал с мячом на чужую треть поля. Там он обыгрался с Ройсом, получив пас на линию штрафной и эффектно пробив в касание – точно в дальний угол!

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе дортмундцев.

Второй тайм – продолжение истории

После перерыва ничего особо не изменилось. Боруссия играла по счету, занимаясь сдерживанием Ньюкасла. Где-то с середины второго тайма немцы откровенно забили на контригру, засев в среднем блоке, а под конец встречи они сели в явный "автобус".

Ньюкасл вел игру. Если в первом тайме владение англичан составляло 55%, то теперь оно перевалило за 63%. Впрочем, на этом преимущества хозяев и завершились. Во втором тайме подопечные Эдди Хау просто не понимали, что делать с обороной "шмелей", да еще и проигрывали борьбу – островитяне выиграли только 41% дуэлей на земле (из 34-х эпизодов).

К завершающей части встречи подопечные Эдди Хау организовали только момент с врыванием Уилсона на правый край штрафной. Его удар парировал Кобель. Следующего опасного эпизода пришлось ждать аж до 87-й минуты – все тот же Уилсон замыкал подачу со стандарта, попав в перекладину. На 4-й компенсированной же свежий Тонали пробил головой, замыкая угловой, но и здесь каркас сыграл за Боруссию.

Но большего команда не создала. Команда нанесла 8 ударов, из которых 5 были заблокированы – и это при 24 вхождениях в штрафную. Хозяева не понимали, что делать с блоком Дортмунда, кроме как наваливаться. В конце концов, это привело к минимальному поражению.

Теперь Ньюкасл и Боруссия имеют по 4 очка. Англичане держат на второй позиции благодаря лучшей разнице голов, ПСЖ лидирует с 6 зачетными баллами, а Милан замыкает квартет с 2 пунктами в активе.

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