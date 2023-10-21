Президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин посетил ежегодную Франфуртскую книжную ярмарку и в кулуарах выдал несколько очень провокативных мыслей.

Сборная Украины получила наказание на решающий матч отбора Евро-2024 – виноваты болельщики

"Италия должна квалифицироваться на Евро-2024, в противном случае это будет катастрофа. Италия слишком важна. Думаю, она победит Украину", – цитирует слова Чеферина La Presse.

Перед финальным циклом отбора Евро-2024 ситуация следующая: у Украины 3 очка преимущества над Италией, но у "Скуадры" 17 ноября еще домашняя встреча с Северной Македонией. 20 ноября команды Реброва и Спаллетти сойдутся в Леверкузене. В случае равенства очков будут учитывать очные матчи (первый Италия выиграла 2:1).

"Скуадра" является действующим чемпионом Европы, а финальную стадию турнира последний раз пропускала аж в 1992 году. Даже если нынешний отбор завершится неудачей, то у Италии или Украины еще будет шанс пройти через плей-офф Лиги наций.

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