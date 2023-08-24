Саудовцы намерены переманить 31-летнего вингера мерсисайдцев. Для этого Аль-Иттихад не жалеет денег и предложил Мохамеду Салаху трехлетний контракт с зарплатой в размере 240 миллиона долларов.

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Согласно информации Нила Джонса, Ливерпуль настаивает, что египтянин не продается. Клубу известно об интересе со стороны Аль-Иттихада, впрочем, мерсисайдцы отклонят любое предложение, которое поступит из Саудовской Аравии. Официальных переговоров между Ливерпулем и саудовцами еще не было.

Мохамед Салах имеет действующее соглашение с английским клубом до 2025 года. Вингер играет седьмой сезон подряд в составе Ливерпуля. С мерсисайдцами Салах завоевывал титул чемпиона Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

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