Воспитанник Васко да Гама Андрей Сантос продолжит свою карьеру в чемпионате Англии.

Челси и Васко да Гама согласовали трансфер 18-летнего центрального полузащитника Андрея Сантоса. Он немедленно присоединится к лондонцам, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

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Детали соглашения не разглашаются, но, по информации СМИ, Челси заплатил за Сантоса 12,5 миллиона евро. О персональном контракте пока ничего не известно. Бразилец уже несколько дней находится в Лондоне и сразу приступит к работе со своей новой командой.

Заметим, что бразилец провел во взрослом футболе всего один сезон. В активе новичка Челси 43 матча в составе родного Васко да Гама, в которых он забил 11 голов.

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