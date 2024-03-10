Реал разгромил Сельту (4:0) в 28 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Карло Анчелотти одержала очередную победу, обыграв Сельту. Винисиус открыл счет на 21 минуте. Несмотря на старания, в первом тайме мадридцам больше не удалось забить в ворота соперника.

Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами – Лунин отстоял "на ноль", Гюлер забил дебютный гол за Мадрид

После перерыва игроки Сельты дважды отметились автоголами. А точку в разгроме поставил Арда Гюлер, который забил свой первый гол с момента перехода в Реал. По Лунина, то Андрей должен был не много делать, но несколькими сейвами он отметился.

Реал занимает первую строчку с 69 очками, а Сельта расположилась перед зоной вылета с 24 баллами.