Уругваец отчаянно пытался спасти свою команду от поражения против Райо Вальекано (2:3), но вчера явно был не его день.

Сантиметры на вес первого поражения "сливочных" в видеообзоре матча Райо Вальекано – Реал – 3:2

В конце отчетного поединка Феде получил возможность пробить из-за пределов штрафной. Очевидно, Вальверде вложил в удар все свои силы и желание. Однако мяч предательски взлетел в воздух. Более того, он вылетел за пределы стадиона и оказался в руках болельщиков Райо, наблюдавших за игрой с балкона соседней многоэтажки.

К слову, благодаря этому поражению Реала единоличным лидером Ла Лиги стала Барселона. Что касается Вальверде, то в нынешнем сезоне он уже забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 19 матчах за Мадрид.

Реал потерпел сенсационное поражение от Райо Вальекано, пропустив три гола – "сливочные" потеряли лидерство в Ла Лиге