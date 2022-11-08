Півзахисник Реала Федеріко Вальверде став фігурантом комічної ситуації під час матчу Ла Ліги.

Уругваєць відчайдушно намагався врятувати свою команду від поразки проти Райо Вальєкано (2:3), але вчора явно був не його день.

Сантиметри на вагу першої поразки "вершкових" у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Реал – 3:2

Наприкінці звітного поєдинку Феде отримав можливість пробити з-за меж штрафного. Вочевидь, Вальверде вклав у удар усі свої сили та бажання. Однак м'яч по-зрадницьки злетів у повітря. Ба більше, він вилетів за межі стадіону та опинився в руках вболівальників Райо, які спостерігали за грою з балкона сусідньої багатоповерхівки.

До слова, завдяки цій поразці Реала одноосібним лідером Ла Ліги стала Барселона. Що стосується Вальверде, то в нинішньому сезоні він уже забив 8 голів та віддав 4 асисти в 19 матчах за Мадрид.

Реал зазнав сенсаційної поразки від Райо Вальєкано, пропустивши три голи – "вершкові" втратили лідерство у Ла Лізі