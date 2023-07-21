Італійський воротар готується до початку сезону 2023/24 в Парижі разом з командою. Напередодні товариського матчу проти Гавра Доннарумма став жертвою пограбування.

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В ніч з 20 на 21 липня на будинок голкіпера напали кілька чоловіків. Джанлуїджі разом з коханою перебували вдома. Грабіжники роздягли пару та зв'язали. Як інформує Actu17, злодіям вдалося вкрасти 500 тисяч євро. Якимось чином пара змогла дістатися до готелю, де сховалася, а працівники закладу викликали поліцію.

Доннарумму з дівчиною відправили до лікарні в шоковому стані. Наразі відділ боротьби з бандитизмом взяв справу під свій контроль.

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