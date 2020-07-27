Заря нашла оригинальную замену Михайличенко – украинец с паспортом иностранца, битва с именитым соперником

Заря заинтересована в услугах украинского защитника израильского происхождения Максима Гречкина, сообщает meczyki.pl.

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Отмечается, что луганский клуб уже сделал предложение по аренде с правом выкупа за 250 тысяч евро, однако Бейтар требует минимум 400 тысяч. Добавим, что Заре придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны одного из грандов польского первенства Вислы, которая за последние 20 лет 7 раз становилась чемпионом (больше только Легия – 8).

Напомним, ранее сообщалось, что Андерлехт уже заключил 4-летний контракт с Михайличенко – Заря получит за своего футболиста 500 тысяч евро.

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