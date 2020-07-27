Динамо разорвало контракт с юным воспитанником, который заинтересовал клубы Серии А, – СМИ

Рязанцев разорвал соглашение с Динамо по обоюдному согласию, информирует телеграм-канал Шах и Шах.

Алиев резко объяснил, почему не будет болеть за Динамо Луческу

В ближайшее время 18-летний футболист определиться со своим будущим, имея ряд предложений из Украины и соседних стран.

Напомним, этой весной во время пандемии COVID-19, на улицах Киева Рязанцев присоединился к борьбе с вирусом, бесплатно раздавая защитные маски жителям города. Добавим, что в прошлом году в Рязанцева проявляли итальянские Дженоа и Торино.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо