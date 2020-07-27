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Динамо разорвало контракт с юным воспитанником, который заинтересовал клубы Серии А, – СМИ

12:06 - Читати українською
Динамо разорвало контракт с юным воспитанником, который заинтересовал клубы Серии А, – СМИ
Евгений Рязанцев / фото из открытых источников

Юный вингер Динамо Евгений Рязанцев решил покинуть киевский клуб.

Рязанцев разорвал соглашение с Динамо по обоюдному согласию, информирует телеграм-канал Шах и Шах.

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В ближайшее время 18-летний футболист определиться со своим будущим, имея ряд предложений из Украины и соседних стран.

Напомним, этой весной во время пандемии COVID-19, на улицах Киева Рязанцев присоединился к борьбе с вирусом, бесплатно раздавая защитные маски жителям города. Добавим, что в прошлом году в Рязанцева проявляли итальянские Дженоа и Торино.

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