Серия А начала выбирать лучших игроков на своих позициях по итогам сезона 2021/22.

Лучшим голкипером сезона в Серии А признали вратаря Милана Майка Меньяна, сообщает официальный твиттер лиги.

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"Магия расправила крылья, зайдя так далеко, что парировала невозможные удары, защищая ворота Милана", – довольно лирически описали выступления француза в составе "россонери".

Заметим, что Меньян оказал большое влияние на то, что Милан продолжает борьбу с Интером за чемпионство до последнего тура – из 31 матча в чемпионате он 16 раз сохранил ворота на замке, в общей сложности пропустив 21 мяч.

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