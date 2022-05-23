Звезда Милана – лучший игрок сезона Серии А
Вингер "россонери" Рафаэль Леау получил престижную индивидуальную награду по итогам прошедшей итальянской кампании.
22-летний португалец признан MVP Серии А сезона 2021/22, сообщает официальный сайт соревнований. Во внимание принимались не только результативные действия, но и движение без мяча, вклад в техническую и физическую эффективность команды.
Сассуоло – Милан – 0:3 – видео голов и обзор чемпионского матча "россонери"
"Леау безусловно является одним из символов чемпионского Милана, форвардом, который всегда может устроить шоу. Футбольный азарт, непредсказуемость, спортивная сила и техника на скорости сделали его топовым игроком, одним из самых больших талантов", – комментирует награду генеральный директор Серии А Луиджи де Сьерво.
В завершившейся кампании Рафаэль провел 34 матча, отличившись 11 голами и 10 результативными передачами.
Милан стал чемпионом Италии впервые с 2011 года, разгромив Сассуоло благодаря трем ассистам Леау