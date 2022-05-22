Интер в последнем туре Серии А сокрушил Сампдорию (3:0), однако параллельная разгромная победа Милана отправила Скудетто в руки "россонери". Отчёт о чемпионском финале в Италии читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 38-й тур

Интер – Сампдория – 3:0

Голы: Перишич, 49, Корреа, 55, 57

Сассуоло – Милан – 0:3

Голы: Жиру, 17, 32, Кессье, 36

Италия в текущем сезоне подарила болельщикам настоящий золотой финал. И между кем! За Скудетто в заочной борьбе в последнем туре сражались Интер и Милан. "Нерадзурри" отставали от "россонери" на два очка, причём в личных встречах преимущество тоже было за бандой Стефано Пиоли. В таких условиях подопечных Симоне Индзаги устраивала только победа при параллельном поражении соседа.

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Интеру с календарем повезло. "Змеи" в родных стенах принимали Сампдорию – 15-ю команду чемпионата. В первом тайме генуэзцам устроили настоящую бомбардировку, нанеся 18 ударов по воротам Аудеро, однако гости неожиданно удержали "нули до перерыва". Тем не менее, сенсации не случилось, ведь "нерадзурри" дожали Сампу сразу после него.

Всего через две минуты после возобновления игры Перишич открыл счёт, ударом метров с 9-ти замкнув передачу от Бареллы. На 55-й Корреа удвоил преимущество Интера, завершив красивую атаку с классным пасом от Чалханоглу, а на 57-й эта же парочка организовала третий гол в ворота Сампдории. Он же оказался последним.

К сожалению для тифози "змей", этот разгром не имел никакого значения, ведь в параллельном матче Милан устроил разгром Сассуоло. Болельщики "россонери" опасались этого соперника, ведь "нероверди" в двух предыдущих матчах били миланцев на Сан Сиро, но подопечные Стефано Пиоли теперь не дали спуску середняку. Гости шикарно настроились, выдав едва ли не лучший первый тайм в сезоне.

Милан очень агрессивно стартовал, организовав несколько опасных моментов и открыв счёт уже на 17-й минуте. Гол организовал Леау, который завоевал мяч на фланге, влетел на край штрафной и прострелил под удар Жиру метров с 11-ти – Оливье же пробил между ног и защитнику, и Консильи. 0:1! После этого голкипер Сассуоло вытащил несколько шикарных выстрелов по своим воротам, поймав истинный кураж.

Впрочем, на 32-й минуте очень агрессивный Милан забил второй гол. Снова героями стали Леау и Жиру: Рафаэль обокрал Феррари, вошёл в штрафную и от границы поля покатил мяч на Оливье – француз же ударом с разворота не оставил шансов Консильи. На 36-й минуте Леау оформил и третий ассист, исполнив кросс на Кессье. Франк в последнем матче за Милан мощно выстрелил под перекладину. 0:3!

Именно с этим счетом команды отправились отдыхать. Второй тайм превратился в формальность, ведь все понимали неизбежность чемпионства "россонери". Стефано Пиоли бегал рядом с трибунами и куражился, Ибрагимович после выхода на замену забил гол с навеса Леау (его отменили из-за офсайда), а тифози ожидали финального свистка. В конце концов, он зафиксировал разгром Сассуоло.

Милан завоевал первое за 11 лет Скудетто!