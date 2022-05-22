Милан разгромил Сассуоло и стал новым чемпионом в 38 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

"Россонери" уже в первом тайме позволили своим фанатам праздновать. Особенно старался Рафаэль Леау, раздавший три голевых передачи – на дубль Жиру и третий мяч Кессье.

Милан стал чемпионом Италии впервые с 2011 года, разгромив Сассуоло благодаря трём ассистам Леау

После перерыва Милан успокоился, мысленно готовясь к церемонии награждения. Команда Пиоли сохранила 2 очка преимущества над Интером и впервые с 2011 года выиграла чемпионат Италии.