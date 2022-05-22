Сассуоло – Милан – 0:3 – видео голов и обзор чемпионского матча "россонери"
22 мая 22:56 - Читати українською
Милан разгромил Сассуоло и стал новым чемпионом в 38 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.
Оливье Жиру 17’
Оливье Жиру 32’
Франк Кессье 36’
17’ Оливье Жиру
32’ Оливье Жиру
36’ Франк Кессье
"Россонери" уже в первом тайме позволили своим фанатам праздновать. Особенно старался Рафаэль Леау, раздавший три голевых передачи – на дубль Жиру и третий мяч Кессье.
Милан стал чемпионом Италии впервые с 2011 года, разгромив Сассуоло благодаря трём ассистам Леау
После перерыва Милан успокоился, мысленно готовясь к церемонии награждения. Команда Пиоли сохранила 2 очка преимущества над Интером и впервые с 2011 года выиграла чемпионат Италии.
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