"Мне посчастливилось играть со многими великими футболистами, но сильнейшим был Килиан Мбаппе. Помню, когда он только пришел в Монако и был очень маленьким, а потом начал сразу всех обыгрывать. Я был в шоке.

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Теперь мы редко общаемся, ведь трудно поддерживать связь, находясь чуть ли не в разных мирах", – признался Балули в программе Бомбардир.

Хавбек воспитывался в системе Лиона и даже успел наиграть 14 матчей за первую команду "ткачей". Кроме этого Фарес выступал за Монако, бельгийский Стандарт и Лион из третьей Лиги Франции, после чего перебрался в харьковский Металл.

Напомним, харьковчане за три тура до финиша досрочно вышли в Первую лигу – подопечные Александра Кучера пока не знали вкуса поражений (добыли 17 побед и две ничьи).

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