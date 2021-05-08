Украина, Вторая лига, 21-й тур

Чернигов – Ужгород – 1:2

Голы: Койдан, 59 – Майборода, 35, Вишневский, 51

Балканы – Кривбас – начало матча в 16:00

Волынь-2 – Карпаты Л – начало матча в 16:00

Энергия – Металл – начало матча в 16:00

Николаев-2 – Реал Фарма – начало матча в 16:30

Буковина – Карпаты Галич – начало матча в 17:00

Рубикон – Диназ – начало матча в 17:00

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Ужгород в случае успеха с Черниговом набирал одинаковое количество очков с Подольем и вытеснял хмельницкую команду с первой строчки группы А. Подопечные Владимира Васютика сразу же взялись за дело, однако забить смогли лишь в середине первого тайма. Затяжной розыгрыш после подачи с углового завершился взятием ворот: Адриан Пуканыч с левого фланга прострелил во вратарскую площадку и Сергей Майборода буквально с линии ворот замкнул мяч в сетку.

После перерыва гости забили второй раз. Игрок закарпатцев получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, поборолся с защитником и уже в падении отбросил на набегающего Олега Вишневского, который и удвоил счет. Буквально за восемь минут Вячеслав Койдан вернул интригу в матче, замкнув навес с углового. Рефери сначала гол не засчитал, зафиксировав положение вне игры. Однако, под давлением игроков Чернигова пошел консультироватся с боковым арбитром и все же указал на центр поля. К сожалению, на большее хозяев не хватило.

Победа принесла Ужгороду 44 очка и первое место группы А, Чернигов с 17-ю баллами остался десятым.

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