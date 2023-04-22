Контракт бразильского нападающего с мерсисайдцами истекает летом текущего года. Фирмино отказался продлевать соглашение с Ливерпулем и стремится покинуть Англию.

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Нападающий потерял свое влияние на команду после появления в составе "красных" Нуньеса и Гакпо. Юрген Клопп заверил Фирмино, что он остается важным игроком для Ливерпуля, но это не убедило игрока. Форвард стремится летом перебраться в Барселону. Как сообщает Daily Mail, бразилец уже сообщил каталонскому клубу о своем решении и дал согласие на трансфер.

Фирмино присоединился к Ливерпулю в 2015 году, перейдя из Хоффенхайма за 29 миллионов фунтов. За мерсисайдцев он провел 360 матчей и забил 109 голов. Вместе с командой бразилец выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Клубный чемпионат мира, а также завоевал чемпионство в АПЛ.

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