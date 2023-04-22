Контракт бразильського нападника з мерсисайдцями закінчується влітку поточного року. Фірміно відмовився продовжувати угоду з Ліверпулем і прагне покинути Англію.

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Нападник втратив свій вплив на команду після появи у стані "червоних" Нуньєса та Гакпо. Юрген Клопп запевнив Фірміно, що він залишається важливим гравцем для Ліверпуля, але це не переконало гравця. Форвард прагне влітку перебратися до Барселони. Як повідомляє Daily Mail, бразилець вже повідомив каталонському клубу про своє рішення і дав згоду на трансфер.

Фірміно приєднався до Ліверпуля у 2015 році, перейшовши з Хоффенхайма за 29 мільйонів фунтів. За мерсисайдців він провів 360 матчів та забив 109 голів. Разом з командою бразилець виграв Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Кубок ліги, Клубний чемпіонат світу, а також завоював чемпіонство в АПЛ.

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