Вингер сборной Португалии ложится под нож и не сыграет на ЧМ-2022
Судьба буквально издевается над игроком Вулверхэмптона и сборной Португалии Педру Нету.
Повреждение лодыжки у 22-летнего вингера оказалось достаточно серьезным, информирует пресс-служба "волков".
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Нету понадобится операция, которая хоронит его шансы сыграть за сборную Португалии на чемпионате мира. Молодой хавбек переживал похожее разочарование в 2021 году. Тогда он сильно травмировал колено и пропустил перенесенный Евро.
Добавим, что в текущем сезоне Нету отыграл за Вулверхэмптон 9 матчей и не отличался результативными действиями. Вингер получал вызов на последний сбор Португалии для Лиги наций, хотя на поле так и не вышел.
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