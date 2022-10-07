Повреждение лодыжки у 22-летнего вингера оказалось достаточно серьезным, информирует пресс-служба "волков".

Челси потерял 80-миллионного новичка на длительный срок – травма довела игрока до слез

Нету понадобится операция, которая хоронит его шансы сыграть за сборную Португалии на чемпионате мира. Молодой хавбек переживал похожее разочарование в 2021 году. Тогда он сильно травмировал колено и пропустил перенесенный Евро.

Добавим, что в текущем сезоне Нету отыграл за Вулверхэмптон 9 матчей и не отличался результативными действиями. Вингер получал вызов на последний сбор Португалии для Лиги наций, хотя на поле так и не вышел.

Холанд поделился "золотой бутсой", кто лучший в Украине, Лунин среди топ-киперов – индивидуальные итоги Лиги наций