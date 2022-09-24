Грилиш, Палмер, Холанд и Аке угадывали показатель "физика" в новой версии игры. Норвежец рассчитывал стать лидером команды, но что-то пошло не по плану.

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Силу Холанда оценили в очень солидные 87 из 100 баллов, однако Рубену Диашу разработчики FIFA дали на один больше. Эрлинг был шокирован такими цифрами. Джек Грилиш поддержал партнера шуткой: "Странно, я помню, как ты боднул его в матче ЛЧ". Хавбек имел в виду четвертьфинал сезона 2020/21, когда Холанд "переехал" Диаша в силовой борьбе.

В реальной жизни нападающий Сити делает все для будущего повышения своего рейтинга – за 10 матчей нового сезона он уже наколотил 14 голов.

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