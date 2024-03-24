Сегодня в товарищеском матче против Эквадора 27-летний полузащитник Интера впервые наденет капитанскую повязку “Скуадры Адзурры”.

Основного защитника сборной Италии исключили из состава из-за обвинений в расизме

Сборная Италии имеет традицию – капитаном является игрок стартового состава с наибольшим количеством матчей. В нынешней заявке самым опытным является кипер Джанлуиджи Доннарумма (60 матчей), но он уступил место дебютанту Гульельмо Викарио. Пошла плотная борьба между Бареллой и Жоржиньо, которую выиграл представитель Интера – 51 матч против 50-ти у одноклубника Александра Зинченко.

Спарринг Италия – Эквадор начнется в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что "Скуадра" уже имеет путевку на Евро-2024, где в группе встретится с Испанией, Хорватией и Албанией.

Бразилия полурезервом победила Англию на Уэмбли – 17-летний суперталант забил дебютный гол за "селесао"