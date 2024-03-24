Сьогодні у товариському матчі проти Еквадору 27-річний півзахисник Інтера вперше одягне капітанську пов'язку "Скуадри Адзурри".

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Збірна Італії має традицію – капітаном є гравець стартового складу з найбільшою кількістю матчів. У нинішній заявці найдосвідченішим є кіпер Джанлуїджі Доннарумма (60 матчів), але він поступився місцем дебютанту Гульєльмо Вікаріо. Пішла щільна боротьба між Бареллою і Жоржінью, яку виграв представник Інтера – 51 матч проти 50-ти у одноклубника Олександра Зінченка.

Спаринг Італія – Еквадор розпочнеться о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що "Скуадра" вже має путівку на Євро-2024, де в групі зустрінеться з Іспанією, Хорватією та Албанією.

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