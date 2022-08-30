Центральный защитник РБ Лейпциг Йошко Гвардиол после года выступлений в Германии идет на повышение.

Челси всерьез настроен завершить трансфер 20-летнего хорвата к концу этого трансферного окна. Сейчас "синие" и "быки" находятся на продвинутой стадии переговоров, утверждает Фабрицио Романо.

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Лондонцы сегодня сделают официальное предложение по Гвардиолу, которое составит около 90 миллионов евро. Если переход удастся оформить, то Йошко в текущем сезоне доиграет в РБ Лейпциг, который является соперником Шахтера в Лиге чемпионов. На Туманный Альбион он окончательно переберется следующим летом.

Заметим, в кампании 2021/22 Гвардиол провел 46 матчей во всех турнирах (два гола и четыре ассиста). Контракт молодого хорвата с "быками" действует до 2026-го.