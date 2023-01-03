Юссуфа Мукоко требует более 10 миллионов евро за продление контракта с дортмундской Боруссией.

Требования форварда дортмундской Боруссии Юссуфа Мукоко могут стать камнем преткновения в переговорах с клубом по поводу продления контракта. Как информирует немецкий Sky Sport, игрок требует более 10 миллионов евро за продление соглашения.

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Боссы Боруссии считают, что запросы Юссуфа слишком велики. При этом сообщается, что требования Мукоко по зарплате также огромны.

Контракт Мукоко с Боруссией истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Мукоко забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи в 15 матчах Бундеслиги.

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