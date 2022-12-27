Уже через несколько дней 18-летний форвард сможет начинать переговоры с потенциальными работодателями, ведь его контракт с Боруссией истекает через 6 месяцев. Мукоко настроен покинуть Дортмунд свободным агентом.

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Основным претендентом на Юссуфа считается Барселона. Каталонцы четко дали понять игроку, что готовы подписать его только без компенсации. Помочь каталонцам может сам футболист. Мукоко уже решил, что "сине-гранатовые" станут его следующей командой, сообщает Sport.es со ссылкой на Bild.

К слову, нападающий Борусии – один из самых больших вундеркиндов немецкого футбола. В его активе ряд рекордов как самого молодого автора голов. Также Мукоко стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим за сборную Германии на чемпионатах мира.

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