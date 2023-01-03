Зірка Борусії вимагає від клубу астрономічну суму за продовження контракту
Юссуфа Мукоко вимагає понад 10 мільйонів євро за продовження контракту із дортмундською Борусією.
Вимоги форварда дортмундської Борусії Юссуфа Мукоко можуть завадити у переговорах із клубом щодо продовження контракту. Як повідомляє німецький Sky Sport, гравець вимагає понад 10 мільйонів євро за продовження угоди.
Барселона прагне поцупити рекордсмена збірної Німеччини – Борусія Д не отримає ні копійки
Боси Борусії вважають, що запити Юссуфа надто великі. При цьому повідомляється, що вимоги Мукоко щодо зарплати також величезні.
Контракт Мукоко з Боруссією спливає влітку 2023 року.
Цього сезону Мукоко забив 6 голів і віддав 3 гольові передачі в 15 матчах Бундесліги.
Піке запустив новий вид футболу – Касільяс став жертвою Агуеро і зухвалих правил, Чічаріто грає за "свиней"