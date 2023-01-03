Юссуфа Мукоко вимагає понад 10 мільйонів євро за продовження контракту із дортмундською Борусією.

Вимоги форварда дортмундської Борусії Юссуфа Мукоко можуть завадити у переговорах із клубом щодо продовження контракту. Як повідомляє німецький Sky Sport, гравець вимагає понад 10 мільйонів євро за продовження угоди.

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Боси Борусії вважають, що запити Юссуфа надто великі. При цьому повідомляється, що вимоги Мукоко щодо зарплати також величезні.

Контракт Мукоко з Боруссією спливає влітку 2023 року.

Цього сезону Мукоко забив 6 голів і віддав 3 гольові передачі в 15 матчах Бундесліги.

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