Авторитетное издание L'Équipe опубликовало данные по доходам игроков в своих клубах из топ-5 чемпионатов. Самым высокооплачиваемым футболистом является Килиан Мбаппе из ПСЖ, который получает 6 миллионов евро в месяц.

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Харри Кейн из Баварии зарабатывает 2,1 млн евро до уплаты налогов. На третьей и четвертой строчке в рейтинге расположились две звезды Манчестер Сити – Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд. Они получают 2,02 и 1,9 млн евро на места соответственно.

В списке есть три сенсационных имени – Дэвид Алаба, Каземиро и Рафаэль Варан. Защитник Реала больше всех получает в составе своей команды. Зарплата Алабы составляет 1,88 миллиона евро. Что касается Каземиро, то его он зарабатывает 1,77 млн евро, а Варан – 1,72 млн.

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