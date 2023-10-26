Немецкая футбольная лига (DFL) собирается подписать новое соглашение о медиа-правах в Южной Корее, которое будет действовать с 2024 по 2029 год. Согласно контракту, её доходы в азиатской стране увеличатся с 1,5/2 млн евро до 4,5/5 млн евро в год.

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Как информирует Kicker, не последнюю очередь в этой сделке сыграл трансфер действующего чемпиона Италии Мин Че Кима из Наполи в Баварию прошлым летом за 50 млн евро. Переход корейца в стан чемпиона Германии повысил уровень интереса его сограждан.

Это – привычная история для медиарынка на Дальнем Востоке. Азиатские любители футбола часто искусственно повышают интерес к тому или иному чемпионату, когда в конкретном европейском турнире появляется их соотечественник.

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