Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску вспомнил выход своих подопечных на чемпионат Европы-2024 и уже настроен повторить успех и на Евро.

"Тот факт, что мы прошли квалификацию, выиграв группу со Швейцарией, Израилем и Косово, не проиграв ни одного матча, обусловил много положительных изменений, и я надеюсь, что их станет еще больше. Чемпионат Европы станет фантастическим вызовом для меня и моих молодых игроков.

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Сделаем все возможное, чтобы достичь следующего уровня нашей отдачи и доказать, что наш потенциал даже больше того, который был продемонстрирован в квалификации. В Германии мы сосредоточимся на том, чтобы показать нашу лучшую манеру игры и одновременно воспользоваться слабыми сторонами соперника. У нас нет цели выиграть группу.

Но, как мы показали в квалификации, если у нас будет такая возможность, мы приложим все усилия, чтобы выйти на первое место в группе", – приводит слова Йорданеску A Bola.

Напомним, что Румыния попала в группу E, где ее соперниками станут Украина, Бельгия и Словакия. Именно с румынами команда Реброва стартует на Евро-2024 – матч состоится 17 июня.

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