"Вы постоянно читаете, что украинская сборная пытается использовать любой момент, чтобы привлечь внимание к своей стране и немного отвлечь свой народ. Это самое важное.

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Они это делают и будут делать, а мы поддержим. Футбол – это фактор, который может помочь вам думать о других вещах, по крайней мере в течение 90 минут.

Мы постараемся сделать все возможное, чтобы игра была интересной. Это не зависит от результата. Мы сделаем все возможное, чтобы 90 минут были не страданием, а прекрасными моментами", – цитирует Нагельсманна официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, дуэль между Германией и Украиной состоится в понедельник, 3 июня. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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