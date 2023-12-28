"Он на уровне Родри": Канселу сравнил одноклубника по Барселоне со звездой Манчестер Сити
Защитник Барселоны Жоау Канселу рассказал, кто из партнеров его поражает больше всего своими способностями.
"Больше всего меня впечатлил Френки де Йонг. Гюндоган тоже замечательный, но я уже с ним играл в Манчестер Сити.
Барселона поставила ультиматум двукратной обладательнице "Золотого мяча" – 12-летняя история на грани разрыва
Если бы вы тренировались с Фрэнки или наблюдали за его тренировками, то поняли бы, что в нем есть что-то особенное, имеющее особые качества. Он на уровне Родри. Конечно, телосложение Родри дает ему то, чего нет у Френки, но в плане техники де Йонг очень хорош", – цитирует защитника Metro.
Напомним, Жоау Канселу выступает за Барселону на правах аренды из Манчестер Сити. Он сыграл за каталонцев в 21 матче, в котором забил три гола и отдал два ассиста.
Як Маркевич перейшов у контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстів Футбол 24 у 2023-му – марафон різдвяного чтива!