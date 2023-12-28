Защитник Барселоны Жоау Канселу рассказал, кто из партнеров его поражает больше всего своими способностями.

"Больше всего меня впечатлил Френки де Йонг. Гюндоган тоже замечательный, но я уже с ним играл в Манчестер Сити.

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Если бы вы тренировались с Фрэнки или наблюдали за его тренировками, то поняли бы, что в нем есть что-то особенное, имеющее особые качества. Он на уровне Родри. Конечно, телосложение Родри дает ему то, чего нет у Френки, но в плане техники де Йонг очень хорош", – цитирует защитника Metro.

Напомним, Жоау Канселу выступает за Барселону на правах аренды из Манчестер Сити. Он сыграл за каталонцев в 21 матче, в котором забил три гола и отдал два ассиста.

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