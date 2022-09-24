У Барселоны будут серьезные проблемы с защитой в один из самых тяжелых периодов сезона.

Каталонский клуб подтвердил травмы Жюля Кунде и Рональда Араухо, которые они получили в своих сборных.

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У 50-миллионного новичка повреждение двуглавой мышцы бедра. Marca добавляет, что Кунде пропустит около месяца. За это время Барса проведет ряд важных матчей, в частности Класико против Реала (16 октября) и два судьбоносных поединка ЛЧ с Интером (4-го и 12-го). Араухо также имеет проблемы с бедром, но его сроки восстановления пока остаются неизвестными.

Добавим, что в чемпионате Испании Барселона идет второй как раз после Реала, а в группе ЛЧ делит 2-3 строчки с Интером.

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