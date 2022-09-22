Франция катастрофически стартовала в Лиге наций, набрав всего два очка в первых четырёх матчах и опустившись на дно таблицы. В случае поражения от сборной Австрии подопечные Дидье Дешама вообще бы потеряли шансы остаться в элитном дивизионе – но и команде Ральфа Рангника надо было выигрывать. Разрыв между соперниками составлял всего два зачётных балла.

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В первом тайме "Ле Блё" доминировали. И это еще мягко говоря. На перерыв хозяева отправились со счётом 15:1 по ударам, 10 раз пробив из пределов штрафной и уничтожив гостей в единоборствах (23:12 на земле, 4:3 в воздухе). Уже на 2-й минуте давление французов вылилось в гол Мбаппе – Килиан подхватил отскок на левом углу штрафной и закрутил сферу в дальнюю девятку. К сожалению для нападающего, взятие ворот отменили из-за офсайда.

После этого подопечные Дидье Дешама создали ещё три голевых момента, однако завершение подкачало. В частности, на 27-й минуте Мбаппе здорово обыгрался с Жиру и вышел практически один на один с голкипером – впрочем, форвард ПСЖ пробил очень неточно. На 28-й он же получил передачу от Фофана и с левого края штрафной выстрелил мимо дальнего угла. На 36-й же Чуамени бахнул с отскока с близкого расстояния, однако Пентц перевёл удар в перекладину.

А на этом вся острота в первом тайме и завершилась. Отдыхать команды отправились при нулях на табло. На этом проблемы Дидье Дешама не завершились – уже на 23-й минуте сломался Кунде, а в раздевалке заменили голкипера Меньяна (он тоже травмировался). Вместо них вышли Салиба и Ареоля.

Во втором тайме сборная Австрии сыграла даже хуже, чем в первом. Команда Ральфа Рангника провела ещё один удар, снова не попав в створ, а процент владения "Ле Блё" вырос с 60% до 67%. Франция продолжала доминировать и создавать моменты.

Их было немного, однако на этот раз хозяева сделали все, как следует. Уже на 56-й минуте они открыли счёт вследствие обрезки Забитцера, после которой Жиру разогнал контратаку. В её завершении Мбаппе получил передачу и сместился по диагонали в штрафную, после чего пробил мимо Пентца – 1:0! На 65-й же Жиру замкнул подачу Гризманна с правого фланга точным ударом головой в дальний угол – 2:0.

Мбаппе на 67-й минуте мог и до разгрома дело довести, вылетев на рандеву с голкипером и обойдя его, но Килиан выпустил мяч за пределы поля. Также вспоминается классный обводящий выстрел Клоса из пределов штрафной мимо правой штанги и замыкание прострела в исполнении Гризманна (немного неточно).

После второго забитого мяча Франция сбавила обороты, однако это не мешало тотально контролировать игру. В компенсированное время это могло вылиться во второй гол Мбаппе, но Килиан снова спижонил, пробив в касание по воробьям. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу "Ле Блё". Чемпионы мира набрали 5 очков и поднялись на третью позицию в группе, опустив австрийцев на дно.

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