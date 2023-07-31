Парижане нацелились на вингера каталонцев, в котором видят замену для Килиана Мбаппе. В контракте Усмана Дембеле есть пункт об уходе за 50 миллионов евро, которым и хочет воспользоваться ПСЖ.

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Согласно информации Жерара Ромеро, руководством Барселоны не верит в то, что сможет удержать игрока. Однако главный тренер каталонцев Хави попытается вмешаться в ситуацию и уговорить Дембеле остаться в команде. Будущее французского нападающего решится в следующие 24 часа, поскольку 1 августа клаусула увеличится вдвое – до 100 миллионов евро. Если ПСЖ не хочет переплачивать, им придется действовать очень быстро.

Напомним, что Усман Дембеле присоединился к Барселоне в 2017 году. Он сыграл за каталонцев в 185 матчах, в которых забил 40 голов и оформил 43 результативных передачи.

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