Дембеле дав згоду на перехід у ПСЖ, повідомляє Фабріціо Романо. Парижани вже мають усну домовленість з агентом Усмана щодо контракту на 5 років та заплатять лише 50 млн євро – клаусулу, прописану в контракті француза (вже з 1 серпня сума викупу Дембеле зросте з 50 до 100 млн).

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Але це ще не все. Зазначається, що відхід Дембеле дозволить Барселоні підписати Жоау Канселу, який є пріоритетним вибором на позицію правого захисника. Альтернативою португальцю може стати Іван Фреснеда з Вальядоліда.

Нагадаємо, що Усман приєднався до Барселони з дортмундської Борусії за 135 млн євро у 2017 році. За каталонців Дембеле провів 185 матчів, у яких відзначився 40 голами та 43 асистами.

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BREAKING: Ousmane Dembélé says yes to Paris Saint-Germain! Initial green light to the proposal has arrived



PSG verbally agreed five year deal with Dembélé’s agent.



PSG have sent formal letter to inform Barcelona, now trying best way to close the deal — depends on timing. pic.twitter.com/a0EE3iMEtf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023