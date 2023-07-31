Дембеле дав згоду на трансфер у ПСЖ – Барселона планує витратити гроші на відступника з Манчестер Сіті
Нападник Барселони Усман Дембеле може внести чималі зміни у склади одразу трьох топклубів.
Дембеле дав згоду на перехід у ПСЖ, повідомляє Фабріціо Романо. Парижани вже мають усну домовленість з агентом Усмана щодо контракту на 5 років та заплатять лише 50 млн євро – клаусулу, прописану в контракті француза (вже з 1 серпня сума викупу Дембеле зросте з 50 до 100 млн).
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Але це ще не все. Зазначається, що відхід Дембеле дозволить Барселоні підписати Жоау Канселу, який є пріоритетним вибором на позицію правого захисника. Альтернативою португальцю може стати Іван Фреснеда з Вальядоліда.
Нагадаємо, що Усман приєднався до Барселони з дортмундської Борусії за 135 млн євро у 2017 році. За каталонців Дембеле провів 185 матчів, у яких відзначився 40 голами та 43 асистами.
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