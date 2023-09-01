Бельгийский латераль Янник Карраско во второй раз за карьеру соблазнился большими деньгами в Азии.

Карраско переезжает в чемпионат Саудовской Аравии. Атлетико принял предложение Аль-Шабаба в размере 15 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Любопытно, что Аль-Шабаб выразил недовольство новым планом Саудовской Аравии. Клуб регулярно борется за высокие места, но не получил достаточного финансирования от страны.

В рамках летней закупки Аль-Шабабу разрешили подписать только одну звезду из Европы, в то время как конкуренты имеют фактически неограниченные бюджеты и возможности.

Карраско – лидер Атлетико и всегда играет в стартовом составе. Но во второй раз решил уехать на заработки в Азию. В 2018-19 годах Янник выступал в Китае за Даляне Про.