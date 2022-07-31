Один из фанатов Ференцвароша призвал Зубкова в Instagram покинуть венгерский клуб.

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Украинец ответил на это: "надеюсь скоро сделать это". Сейчас этого комментария на странице уже нет – скорее всего, Александр удалил его.

Отметим, что ранее российский тренер Ференцвароша Станислав Черчесов объяснял отсутствие Зубкова потребностью дать ему больше времени на отдых по возвращении из сборной Украины. Впрочем, последний матч за "сине-желтые" Александр провел еще 11 июня.

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