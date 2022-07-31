Один із фанатів Ференцвароша закликав Зубкова в Instagram покинути угорський клуб.

Зубков знову поза заявкою на Лігу чемпіонів – ігнор від росіянина продовжується

Українець відповів на це: "сподіваюсь скоро зробити це". Зараз цього коментаря на сторінці вже немає – скоріш за все Олександр видалив його.

Зазначимо, що раніше російський тренер Ференцвароша Станіслав Черчесов пояснював відсутність Зубкова потребою дати йому більше часу на відпочинок після повернення зі збірної України. Втім, останній матч за "синьо-жовтих" Олександр провів ще 11 червня.

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