Зубков стал отцом – новогодний подарок от жены
08:17 - Читати українською
В семье полузащитника Ференцвароша и сборной Украины Александра Зубкова пополнение.
Жена Зубкова Анна в своем Instagram сообщила, что родила девочку уже на второй день 2021 года.
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Сам игрок в своих соцсетях поблагодарил любимую за ребенка: "Спасибо тебе, моя любовь, за такой подарок. Безумно люблю тебя".
К слову, Зубков провел 18 матчей в составе Ференцвароша в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста.
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