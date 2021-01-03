Жена Зубкова Анна в своем Instagram сообщила, что родила девочку уже на второй день 2021 года.

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Сам игрок в своих соцсетях поблагодарил любимую за ребенка: "Спасибо тебе, моя любовь, за такой подарок. Безумно люблю тебя".

К слову, Зубков провел 18 матчей в составе Ференцвароша в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста.

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