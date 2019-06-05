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Зубков сделал предложение своей девушке напротив Эйфелевой башни

20:55 110 Читати українською
Зубков сделал предложение своей девушке напротив Эйфелевой башни
Александр Зубков / ФК Мариуполь

Хавбек Ференцвароша Александр Зубков сделал предложение руки и сердца своей девушке Анне напротив Эйфелевой башни.

Александр Зубков в своем Instagram сообщил, что он сделал предложение руки и сердца своей девушке Анне. Сделал это игрок в Париже напротив Эйфелевой башни. Девушка ответила "да".

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Сезон 2018/19 Зубков провел на правах аренды в Мариуполе и помог команде занять 4 место в турнирной таблице УПЛ.

Этим летом полузащитник уже перешел также на правах аренды в венгерский Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров и где играет Игорь Харатин.

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Украинцы за рубежом Девушки футболистов Александр Зубков Александр Зубков Ференцварош Ференцварош
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