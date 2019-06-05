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Зубков зробив пропозицію своїй дівчині навпроти Ейфелевої вежі

20:55 124 Читать на русском
Зубков зробив пропозицію своїй дівчині навпроти Ейфелевої вежі
Олександр Зубков / ФК Маріуполь

Хавбек Ференцвароша Олександр Зубков зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Анні навпроти Ейфелевої вежі.

Олександр Зубков у своєму Instagram повідомив, що він зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Анні. Зробив це гравець у Парижі навпроти Ейфелевої вежі. Дівчина відповіла "так".

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Сезон 2018/19 Зубков провів на правах оренди у Маріуполі і допоміг команді посісти 4 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Цього літа півзахисник вже перейшов так само на правах оренди в угорський Ференцварош, який очолює Сергій Ребров і де грає Ігор Харатін.

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Дівчата футболістів Олександр Зубков Олександр Зубков Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош
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