Зубков зробив пропозицію своїй дівчині навпроти Ейфелевої вежі

Хавбек Ференцвароша Олександр Зубков зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Анні навпроти Ейфелевої вежі.

Олександр Зубков у своєму Instagram повідомив, що він зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Анні. Зробив це гравець у Парижі навпроти Ейфелевої вежі. Дівчина відповіла "так".

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Сезон 2018/19 Зубков провів на правах оренди у Маріуполі і допоміг команді посісти 4 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Цього літа півзахисник вже перейшов так само на правах оренди в угорський Ференцварош, який очолює Сергій Ребров і де грає Ігор Харатін.

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