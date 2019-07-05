toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - ВАККЕР ШАХТЕР - ЮРДИНГЕН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Зубков признался, что стало решающим фактором при его переходе в Ференцварош

12:12 21 Читати українською
Зубков признался, что стало решающим фактором при его переходе в Ференцварош
Александр Зубков (справа) / Ференцварош

Новичок Ференцвароша Александр Зубков рассказал о своем переходе в венгерский клуб.

"В прошлом сезоне агент мне сказал, что на игре Мариуполя с Динамо будут скауты Ференцвароша, которые будут следить за моей игрой.

Харатин, Зубков и Игнатенко помогли Ференцварошу добыть разгромную победу в товарищеском матче

Уже после матча ко мне обратился спортивный директор венгерского клуба и сказал, что Ференцварош заинтересован, чтобы я переехал в Венгрию. Затем в переговоры вступили клубы.

Ференцварош Реброва уверенно одолел бельгийский Мускрон в контрольном матче

Согласился почти сразу. Ключевую роль сыграл звонок главного тренера Ференцвароша Сергея Реброва. Его слова сыграли важную роль в этом переходе, услышал серьезную заинтересованность с его стороны. Клубы тоже, насколько мне известно, об аренде договорились очень быстро", – цитирует Зубкова Команда №1.

blog_ava
Шахтер контактировал с Порту по трансферу нигерийского хавбека
10:46
208
Теги
Мир Ференцварош Ференцварош Александр Зубков Александр Зубков Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
30
мин
Марокко
19:00
Бенин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук