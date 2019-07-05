Зубков признался, что стало решающим фактором при его переходе в Ференцварош

Новичок Ференцвароша Александр Зубков рассказал о своем переходе в венгерский клуб.

"В прошлом сезоне агент мне сказал, что на игре Мариуполя с Динамо будут скауты Ференцвароша, которые будут следить за моей игрой.

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Уже после матча ко мне обратился спортивный директор венгерского клуба и сказал, что Ференцварош заинтересован, чтобы я переехал в Венгрию. Затем в переговоры вступили клубы.

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Согласился почти сразу. Ключевую роль сыграл звонок главного тренера Ференцвароша Сергея Реброва. Его слова сыграли важную роль в этом переходе, услышал серьезную заинтересованность с его стороны. Клубы тоже, насколько мне известно, об аренде договорились очень быстро", – цитирует Зубкова Команда №1.