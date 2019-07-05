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Зубков зізнався, що стало вирішальним фактором при його переході у Ференцварош

12:12 984 Читать на русском
Зубков зізнався, що стало вирішальним фактором при його переході у Ференцварош
Олександр Зубков (праворуч) / Ференцварош

Новачок Ференцвароша Олександр Зубков розповів про свій перехід в угорський клуб.

"У минулому сезоні агент мені сказав, що на грі Маріуполя з Динамо будуть скаути Ференцвароша, які стежитимуть за моєю грою.

Харатін, Зубков та Ігнатенко допомогли Ференцварошу здобути розгромну перемогу в товариському матчі

Вже після матчу до мене звернувся спортивний директор угорського клубу і сказав, що Ференцварош зацікавлений, щоб я переїхав в Угорщину. Потім в переговори вступили клуби.

Ференцварош Реброва впевнено здолав бельгійський Мускрон у контрольному матчі

Погодився майже відразу. Ключову роль зіграв дзвінок головного тренера Ференцвароша Сергія Реброва. Його слова зіграли важливу роль в цьому переході, почув серйозну зацікавленість з його боку. Клуби теж, наскільки мені відомо, про оренду домовилися дуже швидко", – цитує Зубкова Команда №1.

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Теги
Світ Ференцварош Ференцварош Олександр Зубков Олександр Зубков Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Українці за кордоном
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