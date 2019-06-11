Зубков присоединился к Ференцварошу и провел первую тренировку под руководством Реброва

Украинский вингер Александр Зубков прибыл в венгерский Ференцварош.

Атакующий фланговый полузащитник провел первую тренировку в Венгрии под руководством украинского тренера Сергея Реброва, о чем свидетельствуют фотографии в Инстаграме футболиста.

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Напомним, Зубков перешел в Ференцварош на правах аренды, которая рассчитана на год, в венгерском клубе также играет украинский хавбек Игорь Харатин, а тренирует команду Сергей Ребров.

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Напомним, Зубков, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, прошлый сезон провел в Мариуполе. В 22 матчах вингер забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.