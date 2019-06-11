toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА ЕВРО-2020

Зубков присоединился к Ференцварошу и провел первую тренировку под руководством Реброва

19:20 60 Читати українською
Зубков присоединился к Ференцварошу и провел первую тренировку под руководством Реброва
Александр Зубков (справа) / Ференцварош

Украинский вингер Александр Зубков прибыл в венгерский Ференцварош.

Атакующий фланговый полузащитник провел первую тренировку в Венгрии под руководством украинского тренера Сергея Реброва, о чем свидетельствуют фотографии в Инстаграме футболиста.

Агент Зубкова рассказал о деталях соглашения игрока с Ференцварошем

Напомним, Зубков перешел в Ференцварош на правах аренды, которая рассчитана на год, в венгерском клубе также играет украинский хавбек Игорь Харатин, а тренирует команду Сергей Ребров.

Зубков сделал предложение своей девушке напротив Эйфелевой башни

Напомним, Зубков, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, прошлый сезон провел в Мариуполе. В 22 матчах вингер забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

blog_ava
Украина – Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации к Евро-2020 – как это было
00:10
17901
Теги
Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Александр Зубков Александр Зубков Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
59
мин
Андорра
21:45
Франция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук