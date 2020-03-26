Зубков получил предложения из Италии, Германии и еще нескольких европейских чемпионатов

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, кто из европейских клубов интересуется хавбеком Ференцвароша Александром Зубковым.

"По нашей информации, у Зубкова есть предложения. Им интересуются клубы Италии – Сампдория точно там фигурирует. Также есть предложения из Германии, Бельгии и Дании. Из Дании – топ-команда, которая выступает в еврокубках.

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Ференцварош и Ребров хотят оставить Зубкова, его аренда рассчитана до конца сезона. У венгерского клуба есть моральное право "первой ночи". Шахтер будет первым рассматривать предложение от Ференцвароша, а уж насколько оно устроит "горняков", покажут цифры", – сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Напомним, в текущем сезоне Зубков сыграл за Ференцварош в 34 поединках, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

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